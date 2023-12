F1 | Tsunoda snobba Aston Martin: “Concentrato sulla Red Bull”

Nonostante ci siano delle indiscrezioni secondo le quali il pilota giapponese dell’AlphaTauri potrebbe approdare in Aston Martin dal 2025, Yuki Tsunoda ha ammesso che la sua priorità è quella di fare bene in pista per avere una possibilità di guidare una Red Bull. Durante la primavera, dopo l’annuncio da parte di Honda del suo accordo di fornitura di motori con Aston Martin dal 2026, il costruttore giapponese ha espresso la speranza che Tsunoda diventasse un candidato per un sedile con la scuderia di Silverstone. Tuttavia, il 23enne che quest’anno è alla sua terza stagione in F1, insiste sul fatto che la sua lealtà è con la Red Bull e spera che il suo impegno con la squadra di Faenza non sia compromesso dalle voci infondate di un trasferimento all’Aston in futuro. Tsunoda ha chiarito che il suo obiettivo rimane quello di fornire prestazioni costanti per l’AlphaTauri e dimostrare il suo valore alla Red Bull. La prospettiva di un sedile in Red Bull è particolarmente allettante, con il compagno di squadra di Tsunoda, Daniel Ricciardo, che ha espresso apertamente il suo desiderio di sostituire Sergio Perez nel 2025.

Il giapponese, consapevole di questa situazione, è determinato a eccellere in AlphaTauri e a mostrare le sue capacità alla Red Bull. Spera che la sua prestazione metta a tacere le speculazioni e consolidi la sua posizione come futuro pilota Red Bull.

“Spero di sì, ad essere onesti, perché non voglio che la Red Bull fraintenda il fatto che mi sto concentrando solo sull’Aston Martin o altro”, ha ammesso il pilota, citato da F1i.com.

“Ora sono con l’AlphaTauri e sono con la Honda da quando avevo 18 anni, ho solo bisogno di concentrarmi sulle prestazioni per la Red Bull, non per l’Aston Martin. Spero che non fraintendano queste cose e che mi considerino davvero per il futuro”.