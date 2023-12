F1 | Ferrari, Vasseur: “Dobbiamo migliorare su ogni singolo aspetto”

Il 2023 è stato l’anno d’esordio in Ferrari per Frederic Vasseur. Il francese, giunto a Maranello al posto di Mattia Binotto, ha dovuto fare i conti con una realtà complicata a causa di una monoposto mediocre che ha faticato a lottare per obiettivi importanti. L’unica gioia stagionale è arrivata a Singapore, dove Carlos Sainz ha conquistato quella che si è rivelato il solo successo non firmato Red Bull nell’ultimo campionato.

La stagione che si è conclusa ad Abu Dhabi, dove la Rossa ha fallito il sorpasso decisivo ai danni della Mercedes dovendosi così accontentare della terza piazza nel Mondiale costruttori, è servita alla squadra del Cavallino per individuare quelle lacune da eliminare in vista del 2024.

“Le prestazioni provengono da ogni parte dell’azienda, grazie al fatto che siamo in grado di produrre pezzi più rapidamente e abbiamo una migliore affidabilità – ha dichiarato Vasseur, citato da Formula1.com – Abbiamo rinunciato a troppi punti in questa stagione per diversi motivi: per affidabilità, per squalifica ad Austin, per problemi in qualifica ma è chiaramente su queste cose che dobbiamo lavorare. Dobbiamo migliorare sull’aerodinamica, sul motore, su ogni singolo aspetto. Non è che abbiamo qualcosa che non va e qualcosa di buono e tu aggiusti qualcosa e stai facendo un passo di quattro o cinque decimi”.

Il francese ha poi aggiunto: “La cosa più importante è che le 1000 persone che abbiamo nel team siano convinte di dare tutti un contributo e che stiano tutte cercando di spingere un po’ al limite, anche se è per un centesimo di secondo che poi è sufficiente per fare un passo enorme”.

Il team principal della Ferrari, completando il proprio discorso, ha detto: “Sono più che contento perché tra Zandvoort e oggi non abbiamo cambiato molto la macchina. Penso che abbiamo fatto un upgrade in Giappone, ma fondamentalmente abbiamo mantenuto la stessa vettura e siamo stati in grado di fare un lavoro nettamente migliore con una migliore comprensione della vettura, un migliore assetto della vettura e un migliore approccio da parte dei piloti. Abbiamo margini di miglioramento ovunque e questa sensazione è buona per sviluppare qualcosa per il prossimo anno”.