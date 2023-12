F1 | Ralf Schumacher: “Mi manca il Michael dei vecchi tempi”

Michael Schumacher – Sono trascorsi quasi dieci anni dal drammatico incidente sulle piste da sci di Meribel che ha cambiato inevitabilmente la vita del sette volte campione del mondo e della sua famiglia che giustamente in tutti questi anni ha sempre protetto “Schumi” da sciacalli che minavano la privacy della famiglia. A parlare ora è il fratello Ralf che intervistato dalla Bild, ha lasciato trapelare qualche informazione in più sulle condizioni del fratello che continua ad essere curato 24 ore su 24 da un team medico.

“Mi manca il Michael dei vecchi tempi -ha commentato il tedesco- a volte la vita è ingiusta. Michael è stato molto fortunato per tutta la sua vita. Ma poi c’è stato questo tragico incidente. Fortunatamente, la scienza medica avanzata offre molte opportunità. Tuttavia, nulla è più come prima. È stata un’esperienza significativa per me ma, naturalmente, ancora di più per i suoi figli. Quel giorno ha portato molta sfortuna, questo destino ha cambiato la nostra famiglia”.

I due fratelli erano molto legati nonostante gareggiassero l’uno contro l’altro in F1. Ralf ha attribuito all’icona della Ferrari il merito di averlo introdotto al motorsport.

“Michael non era solo mio fratello. Quando eravamo bambini, era anche il mio allenatore e mentore. Mi ha insegnato letteralmente tutto sulle corse con i kart. Ci può essere una differenza di età di sette anni, ma lui era sempre al mio fianco. Abbiamo corso insieme, ci siamo esercitati nelle manovre di sorpasso e in tutto ciò che conta negli sport motoristici”.