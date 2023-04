F1 | Tsunoda: “Rispetto tutti i piloti, ma ammiro tantissimo Alonso”

Un pilota di estremo talento come Fernando Alonso non può che avere fan in tutto il mondo. Lo spagnolo, vincitore di due titoli mondiali è ancora lì, alla soglia dei 42 anni in formissima e con la voglia di stupire e stupirsi ancora. Tre podi in altrettante gare in questo inizio di stagione, un qualcosa di strepitoso e difficilmente replicabile. Quando iniziò la sua carriera in Formula 1, Yuki Tsunoda non aveva nemmeno un anno, e oggi se lo ritrova come avversario: il giapponese dell’AlphaTauri lo vede come un idolo, e ha raccontato come sia stato speciale il momento in cui lo scorso anno si scambiarono i caschi a Barcellona.

“E’ incredibile poter imparare tante cose guidando insieme a due leggende come Fernando e Lewis – ha detto Tsunoda a Beyond The Grid. Quando avevo sette anni, loro correvano al Fuji e io ero sulle tribune, e dopo così tanto tempo loro sono ancora qui, significa che sono davvero bravi. Essere al loro fianco e imparare ad essere un pilota sempre migliore è davvero fantastico. Io rispetto tutti i miei colleghi in griglia, ma ammiro tantissimo Fernando, specialmente perché mio papà era un suo grande fan. Quando sono arrivato in Formula 1 volevo scambiare il mio casco con il suo, ma ero troppo nervoso nel chiederglielo, e l’anno scorso al GP di Spagna lui è venuto da me a chiederlo, e la mia testa è esplosa. Avevo un’immagine diversa: prima lo vedevo come una leggenda, non mi aspettavo fosse così simpatico e comunicativo”.