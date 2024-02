Formula 1 | Williams, Vowles ammette uno sviluppo al limite per la FW46

Formula 1 Williams Vowles – Intervistato dai media britannici, James Vowles ha raccontato il lavoro di sviluppo portato avanti dalla squadra sulla nuova FW46, vettura che Alexander Albon e Logan Sargeant porteranno in pista nel mondiale 2024 di Formula 1, precisando come la squadra abbia scelto la strada più rischiosa, osando e non poco in termini non solo di tecnologie, ma anche di concezione stessa della monoposto. Un cambio di passo necessario, come ha ammesso lo stesso Team Principal, che mira a garantire alla squadra un pacchetto grado di giocarsela stabilmente per le posizioni di vertice della classifica.

Vowles ammette il cambio di passo della Williams

“Stiamo spingendo tutto al limite con la vettura. La tecnologia del telaio è diversa, alcune delle altre tecnologie sono piuttosto diverse da quelle che abbiamo fatto in precedenza. Questi cambiamenti sono enormi per un’organizzazione, assolutamente enormi. Siamo oltre a dove volevamo essere, ma questa situazione ha richiesto un compromesso dal punto di vista delle tempistiche. Ci siamo assunti dei rischi, è vero, e abbiamo scelto di scendere in pista per un filming day in Bahrain, sacrificando lo shakedown di Silverstone. Potevamo farlo, ma alla fine abbiamo optato per il lavoro in fabbrica. Il Bahrain sarà una buona opportunità per cominciare il lavoro che tutti quanti siamo pronti ad affrontare”.