F1 | Tsunoda batte Verstappen in una gara off-road

F1 Tsunoda Verstappen offroad – Yuki Tsunoda ha affrontato il due volte campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen al volante di “Mega Trucks”, alla loro prima gara offroad che si è disputata in una miniera di ferro a 45 minuti dal Red Bull Ring. Yuki Tsunoda si è imposto come il pilota da battere nella (Un)Serious Race Series, piegando il campione del mondo olandese Max Verstappen in una gara off-road nella miniera Erzberg – ancora perfettamente attiva – nella regione austriaca della Stiria. Questa vittoria fa seguito a quella ottenuta da Yuki durante la settimana del Gran Premio di Miami dello scorso maggio, quando ha sconfitto l’australiano Daniel Ricciardo in una gara di mini jet boat. La serie vede la Scuderia AlphaTauri e l’Oracle Red Bull Racing sfidarsi su veicoli e luoghi unici nel proprio genere.

In vista del Gran Premio d’Austria di questa settimana, i due piloti hanno gareggiato con dei mega truck alti tre metri, lunghi cinque e con una potenza di 500 cavalli, in grado di schiacciare le auto con facilità. La location è stata la miniera di Erzberg, nota come “Gigante di ferro”, che ospita l’annuale Red Bull Erzbergrodeo. Imitando vagamente il layout del Red Bull Ring, il mega tracciato per camion presentava tre sezioni chiave: “Il cortile delle auto”, “La piscina” e “La grande derapata”. Come ha fatto spesso nel corso del Campionato mondiale di Formula 1 2023, Max è stato il pilota da battere in qualifica. Grazie a un settore finale incandescente si è portato in pole position, con tre secondi di vantaggio su Yuki. “Non ho mai fatto nulla di veramente offroad. Ho guidato l’auto da rally di mio padre, ma era più su asfalto”, ha ammesso Max. “Onestamente, l’approccio al mio giro di qualifica è stato quello di sopravvivere! È stato molto divertente”, ha detto sorridendo.

In gara Yuki è partito a razzo dalla seconda posizione, prendendo il comando alla prima curva, senza più guardarsi alle spalle. Al contrario, Max ha avuto solo sfortuna: il suo camion ha avuto un intoppo e si è così potuto limitare a seguire Yuki. “Max ha fatto un giro incredibile in qualifica, aveva tre secondi di vantaggio. Ho pensato ‘Ok, forse devo spingere di più sull’acceleratore’”, ha ricordato Yuki a proposito della sua strategia di gara.

“Ho fatto una buona partenza e ho sfruttato il mio slancio fino alla fine. Purtroppo, Max ha avuto un po’ di problemi di accensione… in realtà ho messo un po’ d’acqua nel suo motore, ma non ditelo a nessuno!” ha commentato Yuki. “La strategia ha funzionato e volevo difendere la mia leadership conquistata alla prima Unserious Race Series con Daniel”. Verstappen è rimasto piacevolmente sorpreso da questa esperienza con i Mega Truck, paragonandola ad altre avventure in Swamp Buggies, Reverse Racing e Caravan Racing. “La cosa bella è che facciamo sempre cose originali che nessun’altra squadra fa ed essendo nel team da tanto tempo, ne abbiamo fatte di cose diverse, strane e folli. Questa si aggiunge alla lista”. Una volta conclusa la loro prima esperienza di corsa fuoristrada, l’attenzione torna alla Formula 1 e al Red Bull Ring.

“Ho molti bei ricordi della gara in Austria. Abbiamo vinto un bel po’ di volte, e questa è la cosa più importante sul nostro circuito di casa”, ha detto Max. “La cosa più bella è che ci sono così tante tribune e si può quasi vedere l’intera pista. L’atmosfera che si respira è fantastica”. “Ho un buon ricordo della mia prima gara in Austria, in cui ho ottenuto dei punti”, ha detto Yuki. “Ho fatto un buon riscaldamento qui a Erzberg, quindi spero di poter segnare altri punti nel Gran Premio d’Austria di quest’anno”.

The (Un)Serious Race Series continuerà nel corso della stagione. Tsunoda e la Scuderia AlphaTauri hanno vinto due volte, mentre l’Oracle Red Bull Racing si trova nell’insolita posizione di cacciatore e non di preda.