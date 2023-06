F1 | Ecclestone a gamba tesa su Liberty Media: “Rischia di bruciare le radici della Formula 1”

Bernie Ecclestone non lesina critiche, anche pesanti, nei confronti di Liberty Media. Proprio quella società a cui vendette il Circus ad inizio 2017. Ancora una volta Mister E non si è dimostrato tenero nei confronti dell’attuale governance del Circus, sottolineando come le scelte intraprese dagli americani viaggiano in direzione contraria alla natura della stessa categoria. Così facendo, ha sottolineato il 92enne manager inglese, la categoria regina del motorsport rischia di snaturare il proprio DNA.

“Coloro che si occupano di marketing sono focalizzati solamente sul mercato statunitense – ha dichiarato Eccestone, intervistato dal Münchner Merkur/tz – La presentazione di Miami è stata più simile a una cerimonia degli Oscar che piuttosto a un grande evento sportivo, che a differenza del calcio ha le sue radici in Europa”.

Ecclestone continuando con la propria disamina ha aggiunto: “Non sapevo se ridere o piangere. Sembrava uno scherzo. Gli attuali proprietari fanno tutto questo per il pubblico statunitense. Ma in questo modi rischi di bruciare le radici di questo sport”.