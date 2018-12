F1 | Todt: “Verstappen deve fare lo steward per un giorno”

Nell’attesa di sapere quale servizio pubblico dovrà svolgere il pilota olandese a seguito della penalità inflitta per l’episodio accaduto in Brasile con Esteban Ocon, il presidente della FIA, ha suggerito che Max Verstappen potrebbe ricoprire per un giorno il ruolo di steward, per capire cosa “si prova a stare dall’altra parte”.

In merito alla decisione della FIA, l’olandese ha ribadito di non voler affatto mettersi in imbarazzo:

“Non voglio sembrare sciocco, penso che se ne sia già parlato tanto e troveremo qualcosa di adatto, perché non voglio sembrare ad un idiota”.

Secondo Jean Todt invece, questa è un’occasione per imparare qualcosa:

“Quando hai questo tipo di esposizioni, questo tipo di fama, ti dà anche delle responsabilità. Quindi significa che qualunque siano le tue emozioni devi essere in grado di controllarle. E per rispettare i tuoi sostenitori, per rispettare la tua parola. Altrimenti, hai delle conseguenze. Ma dirò che le conseguenze alla fine sono piuttosto piccole. Onestamente non è stato deciso nulla, ma chiaramente deve essere qualcosa che sarà di supporto al mondo della Formula 1, di supporto al mondo delle corse. Forse un contributo per lavorare più da vicino con alcuni steward o alcuni funzionari durante alcuni corsi di formazione, durante alcuni gruppi di studio. Abbiamo cose diverse che succederanno l’anno prossimo. Forse partecipare ad un gruppo di esperti di steward in un’altra categoria di sport motoristici per metterti dall’altra parte e capire che non è sempre facile. Ma sono sicuro che troveremo alcuni programmi costruttivi”.