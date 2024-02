F1 | Test Bahrain, l’analisi di Matteo Bobbi su Ferrari e Red Bull [VIDEO]

F1 Test Bahrain – Intervenuto a Sky Sport 24 nel tardo pomeriggio di ieri, Matteo Bobbi ha tracciato un primo bilancio della sessione di test pre-season attualmente in corso di svolgimento in Bahrain, precisando come Red Bull e Ferrari abbiano mostrato fin da subito un buon feeling con la pista.

La RB20, nonostante qualche piccolo problema nella mattinata di ieri con Sergio Perez, ha macinato chilometri su chilometri, regalando dati e informazioni importanti ai tecnici in termini di sviluppo. La performance, inoltre, si è rivelata in linea con quanto mostrato già lo scorso anno, aspetto che quasi certamente renderà Max Verstappen e Perez i favoriti per il fine settimana che scatterà tra appena sette giorni.

Segnali incoraggianti anche per la Rossa, sia con Charles Leclerc che con Carlos Sainz: la SF-24 si è rivelata concreta sul passo gara ed ha soddisfatto la correlazione dati con quanto emerso in fabbrica nelle settimane scorsa. Insomma, una buona base su cui strutturare una stagione.