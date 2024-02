Formula 1 | Russell: “Hamilton in Ferrari non ha cambiato nulla per noi” [VIDEO]

Formula 1 Test Bahrain Russell – Nella conferenza stampa di ieri pomeriggio, George Russell ha tracciato un primo bilancio della nuova W15, vettura con cui affronterà il prossimo mondiale 2024 di Formula 1, precisando come la monoposto abbia offerto dei riscontri positivi in tutte le condizioni di utilizzo.

Nonostante l’ampio gap emerso con la Red Bull, ancora al vertice per quello che riguarda le performance, l’inglese ha sottolineato il grosso stop in avanti compiuto rispetto al pacchetto dello scorso anno, rivelando come la base di partenza per lo sviluppo che seguirà nelle prossime settimane sia assolutamente incoraggiante. Per quanto riguarda l’addio di Lewis Hamilton, invece, il portacolori della Mercedes ha preferito non soffermarsi sull’argomento, evidenziando come la squadra – la momento – sia totalmente focalizzata sull’ottimizzazione della W15.