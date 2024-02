F1 | Surer avverte Hamilton: “Leclerc sarà più veloce”

Marc Surer ritiene che Lewis Hamilton pagherà dazio nel futuro confronto in Ferrari con Charles Leclerc. L’ufficialità del passaggio in rosso del sette volte campione del mondo a partire dal 2025 ha attirato l’attenzione mediatica in un inverno già proiettato alla nuova stagione e, discutendo di quella che può essere definitiva senza ombra di dubbio la trattativa del secolo, l’ex pilota svizzero è convinto che l’attuale alfiere della Mercedes subirà la velocità del monegasco nel confronto diretto in rosso.

Ma al tempo stesso Surer ha ammesso come gli anni al fianco di George Russell abbiano permesso ad Hamilton di prendere le “misure” nei duelli con piloti più giovani.

“Leclerc è un grosso problema per Hamilton perché sarà più veloce. Se avvenisse il contrario mi sorprenderebbe – ha dichiarato Surer a Formel1.de – Mi ricorda un po’ la situazione di Michael Schumacher al suo ritorno con la Mercedes. Un certo Nico Rosberg lo ha messo al suo posto. E Lewis Hamilton potrebbe sentirsi allo stesso modo. Ma Hamilton d’altra parte ha imparato che può battere un pilota più giovane. Ha affrontato questa situazione. Per Mercedes sarà un anno davvero difficile perché dovrà fare pieno affidamento su Russell, ma ad un sette volte campione del mondo non potrannon dare del materiale di riserva, dovranno trattarli allo stesso modo”.

Surer ha poi aggiunto: “Ovviamente questo rende le cose difficili per Mercedes, perché avranno possibilità contro Max Verstappen solamente se faranno affidamento su un pilota. Hamilton-Ferrari? Credo sia stata una scelta da pilota, i soldi non hanno giocato un ruolo decisivo”.