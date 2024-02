F1 | Bottas: “Hamilton farà un ottimo lavoro in Ferrari”

Da dieci giorni a questa parte la Formula 1 è stata travolta dalla “bomba” mediatica relativa all’ufficialità del passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari a partire al 2025. Sul futuro approdo del sette volte campione del mondo alla corte del Cavallino, dove prenderà il posto di Carlos Sainz facendo coppia con Charles Leclerc, ne ha discusso anche Valtteri Bottas.

Il finlandese, che con Hamilton ha condiviso l’esperienza vincente in Mercedes dal 2017 al 2021, ritiene che l’ex compagno di squadra ai tempi della Stella farà molto bene in rosso e riuscirà ad adattarsi nel minor tempo possibile nella realtà che lo attende tra meno di dodici mesi.

“Sarà un’esperienza diversa per lui ma, con tutta la sua esperienza in F1, è sempre stato bravissimo nel trattare con la gente e nell’ottenere il massimo dalla squadra – ha dichiarato Bottas, intervistato da Sky Sports F1 – Sono sicuro che farà un ottimo lavoro in Ferrari e non dovrebbe avere problemi ad abituarsi alla macchina. È un ragazzo che si adattava piuttosto bene”.