F1 | Chris Horner esclude la teoria di una Red Bull “formato Verstappen”

Chris Horner ha difeso la Red Bull dal pensiero esternato da Toto Wolff, secondo il quale la scuderia di Milton Keynes sviluppa la propria monoposto seguendo esclusivamente lo stile di guida Max Verstappen danneggiando così i compagni di squadra dell’olandese. Horner, rispondendo al team principal della Mercedes, ha sottolineato come il compito di una squadra sia quello di progettare una monoposto veloce indipendentemente delle caratteristiche del singolo pilota.

“Abbiamo visto che Max ha distrutto ogni singolo compagno di squadra che era al suo fianco – ha detto Wolff – Che si tratti della sua capacità di creare un’auto attorno a sé, che sia semplicemente molto difficile da controllare ma veloce, e questo crea quelle lacune”.

“Dimostra una totale mancanza di comprensione di come si sviluppino macchine da corsa e come si organizzi una squadra, se Toto pensa che sviluppiamo l’auto attorno ad un singolo pilota – ha dichiarato Horner, citato da Formula1.com – Sviluppi un’auto affinché sia ​​il più veloce possibile e talvolta sono auto difficili. Questo è quello che avviene storicamente. penso che i piloti si adattino”.

Horner ha aggiunto: “I grandi piloti si adattano rapidamente alle varie condizioni. E penso che una delle sue (Verstappen, ndr) competenze chiave sia la capacità di adattarsi al feeling e ai livelli di grip che un’auto gli dà. Ma certamente non esiste una direzione per dire: ‘Oh, personalizziamo qualcosa per soddisfare un pilota specifico’. Vogliamo costruire e progettare l’auto più veloce possibile. I nostri strumenti, la nostra simulazione e la nostra galleria del vento ci forniscono quella direzione”.