F1 | Steiner sulla lotta iridata: “Red Bull lotta per il titolo con il solo Verstappen”

La prima parte di stagione ha rappresentato enorme incertezza al vertice, con ben quattro squadre che hanno ottenuto almeno due successi a testa. Ma se la sfida si sposta direttamente al titolo, il cerchio si restringe alla sola McLaren che pare essere la serie candidata ad evitare che la Red Bull possa riconfermarsi sia regina nel Costruttori che in quel piloti con Max Verstappen.

Sulla lotta iridata ne ha discusso Guenther Steiner, con l’ex team principal della Haas che ha sottolineato come la Red Bull paghi la mancanza di continuità da parte di Sergio Perez. A tenere in piedi la baracca Red Bull è il solo Max Verstappen, ma non sempre – come accaduto nelle ultime gare – l’olandese con il proprio talento può ottenere la massima posta in palio. Ricordiamo infatti che il campione del mondo in carica non vince da ben quattro gare, una situazione che all’olandese in questi ultimi anni di successi non era mai capitata.

“Come abbiamo visto con la Red Bull, al momento, ha una macchina e mezza che cerca di ottenere punti, non due vetture a tempo pieno, perché altrimenti sarebbero più avanti di quanto non siano – ha dichiarato Steiner, intervistato dal podcast di Racingnews365.com – Hanno il caro vecchio Max che combatte quasi da solo. Non sono più forti come lo erano all’inizio della stagione, quindi penso che la McLaren abbia buone possibilità di riuscirci”.

Il manager altoatesino, completando il proprio pensiero, ha detto: “Max ha un buon vantaggio, ma manca ancora metà stagione, quindi per me non è scontato”.