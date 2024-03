F1 | Steiner: “Se Verstappen cambierà squadra andrà in Mercedes”

Per Guenther Steiner l’unica squadra dove Max Verstappen potrebbe andare, qualora decidesse di salutare la Red Bull, sarebbe la Mercedes. L’ex team principal della Haas, commentando le voci che vorrebbero il tre volte campione del mondo lontano da Milton Keynes dopo la guerra interna alla scuderia anglo-austriaca che ha visto (al momento) uscire vincitore Chris Horner, ritiene che la squadra della Stella possa essere la destinazione migliore in caso di divorzio Max-Red Bull.

“Gli piace la macchina, gli piace la squadra, quindi se non c’è qualcosa che lo disturba veramente a livello personale penso che non voglia cambia squadra – ha dichiarato Steiner a Sky Sports News – Ha vinto così tanto lì, la squadra gli ha dato l’opportunità di entrare in F1: quindi penso che se si ristabiliranno i rapporti personali lui rimarrà”.

Steiner ha poi aggiunto: “Penso che tutti in Formula 1 in questo momento siano interessati a Max Verstappen. Si tratta di capire dove voglia andare”.

Completando il proprio discorso il manager altoatesino ha detto: “Potrebbe essere la Mercedes, che ovviamente ha un posto libero con Lewis che va alla Ferrari. Anche l’Aston Martin è una possibilità, ma penso che se Max andasse da qualche parte, immagino che andrebbe alla Mercedes”.