F1 | Ferrari, Vasseur si coccola la SF-24: “Fatto un enorme passo in avanti”

Il 2024 deve rappresentare l’anno della svolta della Ferrari e, i risultati ottenuti in questi primi tre appuntamenti iridati, hanno scandito la tendenza di una vettura che pare essersi messa alle spalle le criticità della precedente stagione. La SF-24 non ha affatto deluso le aspettative, anzi, riuscendo tra l’altro a conquistare una vittoria dominante in Australia con Carlos Sainz.

Frederic Vasseur, analizzando questo primissimo scorcio di Mondiale, ha sottolineato come i miglioramenti siano tangibili portando la nuova vettura ad avere progressi lineari rispetto a quanto accaduto con la SF-23.

Uno dei miglioramenti maggiormente visibili è quello riguardante la gestione gomme, dove nel 2023 faticava e non poco a tenere un ritmo costante per tutto l’arco di una gara.

“Abbiamo fatto un enorme passo in avanti – ha detto Vasseur, citato da Autosport – Lo scorso non eravamo da nessuna parte per quel che riguarda il ritmo sul giro. Ma il passo avanti che abbiamo fatto è importante ed è dovuto, credo più alla costanza tra le due mescole. Tra uno stint e l’altro la macchina è molto più facile da guidare”.

Il team principal del Cavallino, continuando con la propria analisi, ha aggiunto: “È molto più facile anche da capire per i nostri piloti, ed è tra l’altro più facile da sviluppare. Questo è il passo più grande che abbiamo rispetto rispetto allo scorso anno, avere una buona lettura della monoposto abbastanza presto nel fine settimana”.

Il francese, concludendo, ha riferito: “Penso che per loro sia molto più capire capire dove sia il limite, senza raggiungerlo. E così è molto più semplice la gestione gomme. Sono molto più sotto controllo rispetto all’anno scorso, quando erano un po’ in modalità sopravvivenza, e in questo modo le gomme si consumavano abbastanza rapidamente”.