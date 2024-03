F1 | Ferrari, Leclerc: “Già dalle prime libere in Australia sapevamo che pole e vittoria erano possibili”

Quella andata in scesa domenica scorsa in quel di Melbourne è stata un’alba dolcissima per la Ferrari. La scuderia del Cavallino è infatti tornata a conquistare una doppietta che mancava da ben due anni, da quella (illusoria) firmata in Bahrain 2022, addirittura venti se si pensa al solo appuntamento dell’Albert Park.

Discutendo dell’uno-due firmato una settimana fa, Charles Leclerc ha ammesso come la vittoria era una sensazione che si respirava all’interno del box della Rossa già all’inizio del weekend quando la SF-24 aveva destato ottime sensazioni per quel che riguarda ritmo e gestione gomme.

“È stato estremamente importante – ha dichiarato Leclerc, citato da RacingNews365, sul successo colto dalla Ferrari a Melbourne – Era da molto tempo che non avevamo il ritmo per tenere sotto controllo la Red Bull, perché non sappiamo quale fosse il vero ritmo di Max. Ma devo dire che fin dalla prima sessione di libere sapevamo che la pole position e la vittoria della gara erano possibili perché avevamo un ottimo degrado delle gomme e un ottimo ritmo, questo è un segnale molto incoraggiante”.

Al tempo stesso però il monegasco non si lascia andare a facili entusiasmi, la Red Bull resta la monoposto favorita: “Ma se guardiamo alle prime tre gare, due di queste le hanno dominate. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ed è quello che ci siamo prefissati come squadra. Dobbiamo cogliere le chance come avvenuto in Australia. Guardando indietro alle prime tre gare, non ce n’è stata una in cui non abbiamo massimizzato il risultato. Dobbiamo farlo perché non potremo contare sempre su una macchina migliore della Red Bull, soprattutto in gara”.