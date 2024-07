F1 | Piastri e la gestione del doppio pit della McLaren: “A Silverstone doveva lasciare spazio”

F1 Piastri McLaren – Secondo il commentatore di Sky Sports F1, Rachel Brookes, anche la lucidità di Oscar Piastri ha giocato un ruolo nell’errore strategico commesso dalla McLaren nell’ultimo Gran Premio di Gran Bretagna, 12° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

L’australiano, in piena lotta per la vittoria fino al passaggio alle gomme intermedie, non ha lasciato il giusto spazio per un doppio pit stop ed è stato costretto ad affrontare un giro in più con gomme slick su pista bagnata (Norris ha avuto la precedenza grazie alla track position). Una situazione non gestita al meglio da entrambe le parti che gli ha fatto perdere circa 20 secondi e la possibilità di battagliare con Lewis Hamilton, Max Verstappen e il compagno di squadra per la vittoria.

Rachel Brookes e la gestione di Piastri a Silverstone

“Guardavo Oscar battagliare con Lando per la posizione e pensavo che stava lasciando troppo poco spazio per un’eventuale doppio pit stop. Poteva entrare come primo se guadagnava la posizione in pista, ma non doveva trovarsi nella condizione di dover fare un giro in più con gomme d’asciutto sul pista bagnata.

Doveva rallentare, lasciare spazio ed effettuare il doppio pit. Stavo guardando la scena con Jenson Button e in quel momento abbiamo pensato proprio questo. Se si considera il tutto tutto, direi che Silverstone può rivelarsi un’occasione di apprendimento per tutta la squadra, piloti compresi”.