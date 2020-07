F1 | Steiner chiama Vettel: “Felici di collaborare se vuole correre con noi”

Intervistato dalla stampa internazionale durante l’ultimo Gran Premio di Stiria, secondo appuntamento di questo mondiale 2020 di Formula 1, Gunther Steiner ha analizzato la situazione di mercato legata a Sebastian Vettel, sottolineando come la Haas sia pronta ad accogliere il tedesco all’interno della propria struttura.

Se il quattro volte iridato dovesse accettare un’avventura in un piccolo team, la scuderia statunitense sarebbe pronta ad offrire uno dei propri sedili. Un’idea interessante e sicuramente curiosa, ma che quasi certamente non verrà presa in considerazione dall’attuale pilota della Ferrari.

“Vettel è un quattro volte Campione del Mondo e la domanda da porre è la seguente: vuole davvero lavorare con una squadra piccola come la Haas?”, ha dichiarato Steiner. “Non so cosa voglia fare della sua vita, ma se vuole correre con noi, saremmo ben felici di collaborare”.

Sul mercato ha aggiunto: “A volte ci sono tre o quattro squadre combattono per lo stesso pilota, quando in realtà ci sono tanti profili validi che vengono lasciati senza un sedile. Vedi ad esempio Nico Hulkenberg. Per quanto ci riguarda non siamo preoccupati della possibilità di restare senza piloti, anche perché c’è Vettel sul mercato!”.