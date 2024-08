F1 | Eddie Jordan non ha dubbi: “Hamilton è tornato in gioco, il prossimo anno punta al campionato”

Il 2025 regalerà al mondo della Formula 1 un’accoppiata incredibile che vedrà Lewis Hamilton vestirsi di rosso all’età di 40 anni. L’inglese, che si appresta a vivere gli ultimi mesi da pilota della Mercedes, è attesa da una sfida molto intrigante che lo vedrà alla guida della Ferrari nella parte conclusiva della propria carriera.

Interrogandosi sulla scelta presa da Hamilton, la cui decisione è stata resa nota lo scorso 1 febbraio con i comunicati ufficiali dapprima di Mercedes e successivamente di Ferrari, Eddie Jordan ritiene che il sette volte campione del mondo sarà tra i protagonisti per quel che riguarda la lotta iridata.

Finora il 2024, anno conclusivo dell’esperienza ultradecennale con la Stella, ha regalato finora ad Hamilton due vittorie dopo un inizio difficile. L’inglese infatti si è imposto nell’appuntamento di casa di Silverstone e in quello di Spa, in quest’ultimo caso beneficiando della penalità inflitta al compagno di squadra George Russell.

“Credo che Lewis, all’inizio della stagione, fosse senza dubbio concentrato sull’approdo in Ferrari e sul trovare le persone giuste e assicurarsi di avere Fred Vasseur”, ha dichiarato Jordan intervistato dal podcast Formula For Success.

Il manager irlandese, continuando con il proprio discorso, ha aggiunto: “La Ferrari sarà una grande squadra l’anno prossimo e saranno felicissimi e potrà beneficiare della presenza di Lewis, perché non c’è modo di dire alla Ferrari: ‘Guarda cosa stiamo facendo alla Mercedes, non preoccupatevi, possiamo battere George, possiamo battere tutti, saremo forti’. E il team Mercedes sarà forte in futuro, ma la Ferrari sarà incredibilmente forte. Penso che Lewis sia tornato in gioco. E ora sta puntando al campionato l’anno prossimo. E chi può affermare che abbia torto”.