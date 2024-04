F1 | Sauber, Bottas: “Ora possiamo lottare per la top 10”

Suzuka – Clima positivo nel box Sauber: Valtteri Bottas e Zhou Guanyu lodano gli aggiornamenti portati dal team elvetico dopo un inizio di stagione particolarmente difficoltoso. La Kick F1 ha avuto difficoltà, negli appuntamenti inaugurali del campionato, non solo con le performance in pista, ma anche con i pit-stop, che più di tutto hanno contribuito a danneggiare le gare di entrambi i piloti. La prima sessione di libere lascia intravedere uno spiraglio di luce – quattordicesimo Bottas, diciottesimo Zhou – ma gli aggiornamenti sembrano funzionare; sotto la pioggia delle FP2, il team si è esercitato a lungo nei pit-stop, punto debole della squadra.

Bottas: “L’obiettivo è la top 10 in qualifica”

“E’ bello tornare sul tracciato di Suzuka, è stata una giornata positiva per noi, nonostante le condizioni meteo. Gli aggiornamenti hanno reagito secondo le nostre aspettative, c’è un bel clima nel team. E’ un peccato non aver potuto girare nelleFP2, ma siamo comunque riusciti a raccogliere dati significativi su cui lavorare stanotte, e in più abbiamo lavorato sui pit-stop. Non abbiamo avuto tempo di provare le soft, ma speriamo di poterlo fare domani, prima delle qualifiche: l’obiettivo è la top 10”.

Zhou: “Performance migliorate rispetto ai weekend precedenti”

“Sono passati pochi mesi dall’ultima volta qui a Suzuka. Le sessioni di oggi si sono rivelate abbastanza complicate a causa delle condizioni: abbiamo raccolto molti dati in mattinata, mentre abbiamo sfruttato la pioggia per fare un po’ di pratica con i pit-stop. Le nostre performance sembrano essere migliorate rispetto ai weekend precedenti, sopratutto considerando che abbiamo usato solo la media e nelle FP1 abbiamo giocato col set-up. La squadra in pista ed ad Hiwil ha fatto un lavoro incredibile, il nuovo pacchetto risponde bene e credo che possiamo ambire alla top 10. Continueremo a lavorare sulla vettura e sul set-up per assicurarci dei buoni risultati in qualifica”.