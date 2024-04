F1 | Marko punzecchia la Ferrari: “Veloci sul passo, ma a loro piace girare con poca benzina”

F1 Marko Ferrari – Intercettato dall’emittente austriaca ORF, Helmut Marko ha voluto riassumere in poche parole la giornata di attività sul tracciato di Suzuka, teatro del prossimo Gran Premio del Giappone di Formula 1, sottolineando come Red Bull abbia ottimizzato al meglio il lavoro sulle novità tecniche introdotte sulla RB20.

Nonostante la pioggia del pomeriggio, Max Verstappen e Sergio Perez sono riusciti a raccogliere buone informazioni al mattino, lavorando principalmente con i tecnici per il settaggio della monoposto. Una condizione importante che servirà come base in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica.

Per quanto riguarda la sfida con la Ferrari, invece, l’austriaco si è detto abbastanza tranquillo, nonostante il passo espresso da Charles Leclerc con la SF-24. Secondo il consulente della Red Bull, Ferrari ha parecchio giocato con i carichi di benzina, rivelando un passo non “credibile” in vista della corsa. Parole importanti, anche un pò dure, che confermano quanto il clima sia tesi dopo il clamoroso ko di due settimane fa a Melbourne.

Marko e la frecciata a Ferrari

“Siamo molto soddisfatti del lavoro che abbiamo svolto in questo venerdì di attività a Suzuka. Abbiamo portato alcuni aggiornamenti molto importanti e in generale direi che tutto ha funzionato per il meglio. Il long run della Ferrari è stato impressionate, tant’è che Charles Leclerc spesso e volentieri girava un secondo più rapido di noi, ma sappiamo tutti che questa non sarà la realtà del fine settimana. Se caricano meno benzina, cosa che alla Ferrari piace fare, sono vicini a noi”.