Formula 1 | Pioggia protagonista nel venerdì di Suzuka: gli highlights delle libere [VIDEO]

Formula 1 GP Giappone – Vi riportiamo gli highlights della prima giornata di libere valide per il Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

A causa della pioggia scesa nel pomeriggio, la quale ha complicato e non poco il lavoro delle squadre, i piloti hanno avuto la possibilità di raccogliere dati e informazioni solo al mattina, ottenendo dei riscontri parziali in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica.

Favorite d’obbligo le Red Bull, ma attenzione a Ferrari e McLaren, pronte a giocarsi un jolly importanti sul veloce e tecnico impianto giapponese. Appuntamento alle 4.30 di questa notte per la terza e ultima sessione di libere, la quale si rivelerà fondamentale per preparare la qualifica in programma alle 8.00 italiane.