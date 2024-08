F1 | Sauber, Bottas: “Non siamo riusciti a migliorare rispetto allo scorso anno”

Quella della Sauber è stata una difficile prima metà di stagione. La squadra svizzera, che ha già annunciato Nico Hulkenberg come prossimo pilota per il 2025 in attesa di sciogliere le riserve sul futuro compagno di squadra del tedesco attualmente in forza al team Haas, è stata l’unico a non essere riuscita ad ottenere punti nelle quattrodici gare finora disputate in campionato.

Nonostante le problematiche riscontrate lungo il cammino, Valtteri Bottas confida nel recupero della squadra di Hinwil nella seconda metà del Mondiale che si aprirà il 25 agosto sul tracciato olandese di Zandvoort.

“È stato un anno impegnativo per noi – ha dichiarato Bottas, citato da Formula1.com – Non abbiamo ancora segnato alcun punto, non era l’obiettivo all’inizio della stagione. Volevamo vedere una traiettoria ascendente rispetto all’anno scorso, e non è successo”.

Il finlandese ha poi aggiunto: “Abbiamo iniziato la stagione con una macchina non così facile da mettere a punto così come sul ritmo. Da allora abbiamo fatto qualche miglioramento, ma più come piccoli passi che grandi balzi a differenza di altri team intorno a noi”.

L’ex pilota della Mercedes, completando il proprio discorso, ha detto: “Il team ha una direzione chiara, ed è rendere la macchina più veloce. Molto di questo ovviamente deriva dalla galleria del vento e dall’ufficio progettazione. Per quel che riguarda la mia prestazioni sono felice, il mio lavoro per il resto della stagione rimane quello di estrarre tutto ciò che posso dal pacchetto ogni singolo weekend”.