F1 | Verstappen: “Red Bull è la mia seconda famiglia”

Max Verstappen non utilizza mezzi termini nel descrivere cosa provi per la Red Bull. L’olandese infatti ritiene la squadra anglo-austriaca una seconda famiglia. L’alfiere della scuderia di Milton Keynes deve tutto alla Red Bull, ma al tempo stesso Max ha ripagato in pista – a suon di vittorie e di titoli – la fiducia che ha ricevuto nel maggio 2016 quando venne promosso nel team ufficiale accanto a Daniel Ricciardo prendendo il posto di Daniil Kvyat che seguì il percorso inverso in Toro Rosso (attuale Racing Bulls).

Da allora Verstappen ha rapito letteralmente la scena mediatica della Formula 1, riuscendo a riportare la Red Bull sul tetto del mondo e affermandosi come uno dei migliori piloti nella storia della Formula 1.

“Certo, alcune persone si chiedevano ancora se quella promozione fosse la mossa giusta – ha dichiarato Verstappen, intervistato dal podcast ufficiale Red Bull Talking Bull – Fortunatamente quel weekend è andato davvero bene, quindi ne sono stato molto contento. Penso che anche Helmut Marko all’epoca si sentisse molto contento della decisione”.

L’olandese, continuando con il proprio racconto, ha detto: “Il primo titolo vinto insieme è stato molto emozionante dopo un anno del genere, difficile e duro per tutti. Quei momenti non li dimenticherò mai. Il rapporto generale che ho con la squadra è decisamente come quella di una seconda famiglia. Posso essere davvero me stesso, il che è anche molto importante”.

Il campione del mondo in carica, terminando il discorso sulla squadra, ha aggiunto: “È semplicemente fantastico: ci sono così tante persone che sono lì fin dall’inizio, ma anche nuove persone che sono entrate a far parte del team ed è incredibile poter lavorare con tutti loro”.