F1 | Red Bull, Waché: “Verstappen leggenda dello sport come Federer e Jordan”

Pierre Waché non ha dubbi. Per il direttore tecnico della Red Bull Max Verstappen deve essere considerato al pari dei grandi assi dello sport, un’autentica leggenda. Waché, discutendo del talento del campione del mondo in carica, ha sottolineato come l’olandese sia di grado di portarsi ad un livello che altri non riesco ad eguagliare. Qualità, questa, degna appunto dei più grandi.

Quella che sta vedendo protagonista Verstappen è una stagione completamente differente rispetto al 2023. Nonostante l’olandese, così come la Red Bull, occupi il primo posto deve far fronte a deficit tecnici di una monoposto lontana parente da quella che ha letteralmente dominato (in modo imbarazzante) la scena in pista nello scorso campionato. Malgrado le criticità riscontrate sulla RB20, l’olandese è riuscito a tenere letteralmente in piedi la squadra anglo-austriaca portando a casa risultati alle volte insperati.

“Perché è come tutte le leggende di ogni sport – ha dichiarato Waché, intervistato da Crash.net – Alcune persone sono in grado di fare cose che nessun altro è in grado di fare. Non so come o perché. Ma è ciò che lui è in grado di fare. È come Roger Federer, come Michael Jordan. Questo tipo di persone sono in grado di fare cose che nessun altro può fare”.

L’ingegnere francese, continuando con il proprio discorso, ha aggiunto: “Il pilota ha la capacità di controllare e gestire l’auto che nessun altro ha. Gli dà la capacità innanzitutto di liberare una parte della capacità cerebrale per guidare e allo stesso tempo analizzare ciò di cui ha bisogno e ciò che vuole. Il suo feedback è molto interessante, perché lui guida l’auto al limite, come nessun altro fa”.