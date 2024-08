F1 | McLaren, Piastri e Norris studiano l’agguato alle Mercedes

La McLaren si conferma come la vettura migliore anche nel venerdì di Zandvoort. Nonostante il giro secco dica come Piastri e Norris abbiano concluso in seconda e quarta posizione questa giornata di prove, in mezzo alle Mercedes di Russell e Hamilton, sul passo gara la MCL38 è sembrata essere per distacco la più performante, specialmente con il pilota inglese, in cerca di riscatto dopo alcune prestazioni più che negative che hanno preceduto la pausa estiva. Adesso bisognerà limare gli ultimi dettagli prima di presentarsi alle importantissime qualifiche di domani, cruciali su una pista così stretta come quella olandese.

“E’ stato un buon venerdì – ha confermato Piastri. Il ritmo sembra parecchio solido sul giro secco, mentre il passo gara è apparso piuttosto decente. E’ bello tornare in macchina e guidare qui è sempre divertente, quindi tutto sommato è una buona prima giornata”.

“Abbiamo fatto dei buoni progressi e la vettura è certamente in una posizione di forza per le qualifiche di domani – ha ribadito Norris. Siamo tutti molto vicini alla testa del gruppo, quindi lavoreremo duramente nel corso della prossima notte per ottenere il massimo dal nostro pacchetto”.