F1 Sauber Bottas – Dopo l’epilogo poco felice del Bahrain, Valtteri Bottas ha chiesto alla squadra di alzare il proprio livello in vista del prossimo Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Il finlandese, rallentato sabato scorso da un incidente in partenza e da un lungo pit stop da 51 secondi per un problema ad un dado, non intende gettare al vento altre opportunità in questa prima parte di campionato e spera che il week-end di Jeddah proceda “liscio” e senza intoppi. Una condizione fondamentale per regalarsi e regalare alla compagine elvetica punti importanti per le classifiche del campionato.

Bottas e l’analisi sugli errori commessi in Bahrain

“C’è stato un problema con il dado della ruota e bisogna indagare su quello che è accaduto per evitare nuovi casi del genere nel prossimo futuro. Fondamentalmente ci portiamo via dal Bahrain solo questo aspetto. Analizzando la gara, invece, sono stato sfortunato in curva 1 visto che nell’incidente ha accusato un piccolo danno all’ala posteriore. E’ andata così, pazienza, Speriamo di essere più fortunati alla prossima gara”.