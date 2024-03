F1 | Marko promuove la rivoluzionaria RB20 dopo il fine settimana del Bahrain

F1 Marko RB20 – In attesa di volare a Jeddah per il prossimo Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Helmut Marko ha promosso a pieni voti il potenziale espresso dalla RB20 in Bahrain, precisando come la vettura, nonostante l’adozione di un nuovo concept, abbia funzionato in maniera ottimale in tutte le condizioni di utilizzo, aspetto che ha permesso a Max Verstappen e Sergio Perez di garantirsi le prime due posizioni al sabato. Un riscontro importante, atteso dopo lo sviluppo invernale, che la compagine austriaca spera di confermare anche questo week-end sulle sponde del Mar Rosso.

Marko e la soddisfazione per la RB20

“Penso che la nostra vettura sia più efficace in gara, anche se le condizioni climatiche del sabato ci hanno parecchio aiutato. Adesso è difficile dire se domineremo come nel 2023. La concorrenza è migliorata e il gruppo è parecchio compatto alle nostre spalle. Ogni scuderia ha dei punti di forza a seconda delle mescole che si utilizzano e del circuito che affrontiamo. Jeddah, rispetto al Bahrain, è una pista molto diversa e con tante curve veloci. Se saremo efficaci come in Bahrain allora potremo essere ottimisti per il futuro. L’unica cosa certa è che la RB20 funziona, come ha ampiamente mostrato Checo, anche in condizioni di traffico”.