F1 | Sauber a Baku per ottenere il tanto chiacchierato primo punto della stagione

F1 Sauber GP Azerbaijan – Sauber a caccia dei primi punti stagionali nel prossimo Gran Premio dell’Azerbaijan a Baku, 17° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo una serie di prestazioni negativi, dettate dalle scarse performance della vettura, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou cercheranno di ottenere i tanto chiacchierati primi punti dell’annata, utili per muovere una classifica fin qui deficitaria e ben lontana dagli obiettivi della pre-season.

Bottas e gli obiettivi per Baku

“Baku è uno di quei circuiti in cui bisogna essere coraggiosi ma anche strategici. In passato ho ottenuto buoni risultati qui e sono entusiasta di tornare a gareggiare su questo complesso circuito cittadino. I lunghi rettilinei richiedono velocità, ma affrontare con precisione le sezioni tecniche è altrettanto cruciale. Come squadra, abbiamo lavorato per identificare le nostre aree di miglioramento e apportare le giuste modifiche. La chiave sarà sfruttare al meglio ogni sessione e, se riusciremo a mettere insieme un weekend solido, sono fiducioso che potremo avvicinarci alla zona punti. Non vedo l’ora di tornare al volante e affrontare Baku, una gara che offre sempre qualcosa di unico”.

Zhou carica la Sauber per il fine settimana

“Baku è un luogo davvero unico: sia la città che il circuito hanno un fascino particolare, e correre qui è sempre un’esperienza speciale. Il mix di lunghi rettilinei e curve strette e tecniche rende questo tracciato una sfida autentica, sia per il pilota che per la vettura. Come squadra, abbiamo lavorato duramente per affrontare le nostre debolezze e, anche se siamo consapevoli che c’è ancora del lavoro da fare, daremo il massimo per tornare a competere ai vertici. Ogni gara rappresenta un’opportunità per crescere, e saremo pronti a coglierla al meglio”.