F1 | Sainz Sr: “Finale di campionato interessante, Carlos super veloce quando è in fiducia”

È un Carlos Sainz che ha cambiato decisamente passo quello ammirato nelle ultime gare stagionali. Lo spagnolo, che a fine anno saluterà Maranello mettendo fine all’esperienza in rosso durata quattro anni per far spazio al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, è stato protagonista dell’appuntamento di Città del Messico dove ha dominato la scena sia in qualifica che in gara.

La costanza di Sainz, prossimo pilota della Williams con la quale ha sottoscritto un contratto pluriennale, unita a quella del compagno di squadra Charles Leclerc, possono fare la differenza in positivo per una Ferrari lanciata nella ricorsa al Mondiale costruttori. La scuderia del Cavallino, che al termine della corsa all’Hermanos Rodriguez ha sopravanzato la Red Bull al secondo posto nella classifica generale, è staccata solamente di 29 punti dalla capolista McLaren a quattro gare (e due Sprint Race) dalla conclusione del campionato.

Discutendo della prestazione del figlio, che ha potuto festeggiare un grande weekend supportato in loco dalla famiglia, Carlos Sainz Senior ha analizzato il Gran Premio del Messico del 55 ammettendo come la (ritrovata) forma di Carlos possa aprire importanti scenari in questa fase conclusiva del Mondiale.

“Sono molto contento del weekend. Non solo in gara, dove vengono assegnati i punti, ma è stato forte anche in qualifica – ha dichiarato Sainz senior a F1.com – Penso che sia stato un po’ sfortunato ad Austin, ma è stato velocissimo lì. Sono molto contento per queste ultime due gare, si prospetta un finale di campionato interessante”.

Il quattro volte vincitore della Dakar, nonché due volte campione del mondo Rally, continuando a parlare del figlio, ha aggiunto: “So che quando è in fiducia, può essere super veloce. Ora probabilmente è molto fiducioso, o più fiducioso con la macchina, e questo gli sta dando la possibilità di spingere fino al limite. Questo porta come risultato la qualifica o la gara in Messico. Ora gli piacerebbe vincerne un’altra, ma sono certo si godrà prima questa”.