F1 | Sainz Sr: “Dobbiamo rispettare la decisione di mio figlio, Williams progetto che si sta evolvendo”

Il 2025 regalerà a Carlos Sainz una nuova avventura professionale che lo vedrà impegnato in Williams, con la quale ha sottoscritto un contratto pluriennale. Lo spagnolo dunque si appresta a disputare le sue ultime gare in Ferrari, e con esse la quarta e conclusiva stagione con la scuderia del Cavallino, prima di diventare il driver ufficiale al fianco di Alexander Albon della squadra di Grove.

Discutendo della scelta operata dal figlio, a lungo corteggiato dall’Audi con la trattativa della casa dei Quattro anelli che però non ha dato positivo, Carlos Sainz senior ha sottolineato come tale destinazione debba essere accettata ricordando i miglioramenti prestazionali delle squadre dove ha corso finora il figlio.

Il 2024 è stato di fatto un anno da separato in casa per Sainz, con la Ferrari che ha deciso di non rinnovare il contratto dello spagnolo e di ingaggiare il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Nonostante un finale già scritto e segnato con la Rossa, Carlos si è tolto delle soddisfazioni in pista come la vittoria ottenuta a marzo scorso sul tracciato dell’Albert Park sede del Gran Premio d’Australia.

“Quest’anno è stato difficile per lui, dove prima dell’inizio della stagione è emersa la storia di Hamilton alla Ferrari, una situazione complicata – ha dichiarato Sainz, intervistato da MARCA – Come padre e con mio nipote (Carlos Oñoro, ndr) gli abbiamo dato una mano, abbiamo cercato tutte le opzioni possibili. Ma il mio ruolo non è cambiato”.

Sulla decisione del figlio di accasarsi in Williams ha detto: “È una sua decisione e dobbiamo rispettarla. Non è stata una decisione facile, né chiara. C’erano tre o quattro opzioni e alla fine è lui che deve decidere il suo futuro e noi dobbiamo sostenerlo il più possibile. Ed è quello che abbiamo fatto. La Williams è un progetto che si sta evolvendo, alla fine dell’anno ha iniziato ad andare meglio e dobbiamo sperare, e siamo fiduciosi, che il prossimo anno continuerà a progredire”.

Il quattro volte campione del mondo della Dakar, completando il proprio intervento, ha aggiunto: “Le squadra dove ha corso sono migliorate quando è arrivato e questo è ciò che è importante per un professionista e ciò che si dovrebbe sempre pretendere da lui. Credo che Carlos sia un pilota serio e che abbia le idee molto chiare”.