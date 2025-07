F1 | Sainz Senior: “Ferrari non si è comportata male con mio figlio”

Nonostante le buone prestazioni come compagno di squadra di Charles Leclerc nelle ultime stagioni, la scuderia di Maranello ha deciso di sostituire Carlos Sainz per il 2025 e oltre con il sette volte iridato, Lewis Hamilton. Il padre del pilota spagnolo, campione di rally e Dakar, ha ribadito che non c’è stato un cattivo comportamento da parte della Scuderia di Maranello nei confronti del figlio.

“Non c’è stato un comportamento sbagliato della Scuderia. È che si sono verificate le circostanze della tempesta perfetta. La Ferrari era contenta di Carlos, ma la possibilità è apparsa perché è stato lo stesso Hamilton a produrla. È stato lui ad avvicinarsi alla Ferrari. Forse il processo avrebbe potuto essere più chiaro, ma poi sarebbe trapelato e la Ferrari non lo voleva”, ha commentato lo spagnolo al podcast El Cafelito de Josep Pedrerol.

Sainz Sr. ha aggiunto che un segno sicuro del fatto che suo figlio sia pienamente rispettato dalla Ferrari è stato il regalo della sua vettura vincente nel 2022:

“Gli hanno regalato una macchina, mi hanno invitato a guidare a Fiorano con una vettura di F1”.

Secondo Sainz, alcuni nel paddock e nel mondo in generale tendono a sottovalutare il vero talento di Carlos:

“Per via della sua personalità e perché è arrivato dopo Fernando e così via, penso che non gli sia stato assegnato il valore e la qualità che ha. Ha anche coinciso con Verstappen e questo lo ha lasciato un po’ nell’ombra. Poi è finito a guidare per la Ferrari, il che non è facile. Penso che la versione migliore di Carlos debba ancora arrivare. È un pilota che fa passi avanti e sembra che ogni anno tiri fuori la sua versione migliore. Ci sono piloti che arrivano molto velocemente, danno il massimo e poi ristagnano, ma Carlos continua a migliorare ogni anno”.

Un altro duro colpo per Sainz è stato il fatto che, nonostante abbia perso il suo posto in Ferrari, gli altri top team, in particolare Mercedes e Red Bull, hanno deciso di non prenderlo.

“È stato difficile per lui superare lo shock di dover lasciare la Ferrari. Poi è stato difficile digerire che, a causa delle circostanze, Mercedes e Red Bull non aprivano la porta. Una volta che tutto questo è passato e ha deciso di andare alla Williams, ora lo vedo molto eccitato e ansioso per l’inizio della stagione”.

Tuttavia, padre e figlio sono ben consapevoli che la macchina non sarà competitiva:

“È stato un anno difficile per loro. Penso che la Williams sia arrivata penultima nella classifica costruttori. Ma comunque, Carlos è molto eccitato e desideroso per la stagione”.

