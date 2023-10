Formula 1 | Leclerc all’attacco nella Sprint del GP degli Stati Uniti

Formula 1 Sprint Shoot-Out GP Stati Uniti Leclerc – Obiettivo vetta per Charles Leclerc nella Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Il monegasco della Ferrari, dopo il secondo posto ottenuto nella Shoot-Out di questa sera, vuole guardare con ottimismo alla mini-gara schedulata per la mezzanotte italiana, dove – passo alla mano – può ambire ad un piazzamento di vertice. Un obiettivo di primaria importanza che alzerebbe non solo il morale in vista della corsa di domani, ma anche garantirebbe al team punti fondamentali nella lotta con Mercedes per il secondo posto nel mondiale Costruttori.

“La vettura è la stessa rispetto a ieri, solo che sono cambiate le condizioni della pista”, ha affermato il monegasco della Ferrari. “Dobbiamo adattarci a tutto ciò il più rapidamente possibile. Nel complesso, però, è stata una sessione positiva, dove siamo riusciti ad ottenere una seconda piazza importante in ottica Sprint. E’ deludente non partire di nuovo dalla pole position, ovviamente, ma farò di tutto per cercare di superare Verstappen alla prima curva”.