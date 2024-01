F1 | Kubica: “Con Alonso avremmo formato una coppia ad alto rischio in Ferrari”

Il destino ha restituito a Robert Kubica, seppure in modo modo parziale per come si è evoluta la sua carriera da quel drammatico incidente nel Rally di Andora 2011, la possibilità di mettersi alla guida di una Ferrari. Ma non stiamo parliamo chiaramente della monoposto di Formula 1, bensì la terza 499P che parteciperà al campionato WEC nella categoria Hypercar.

Kubica però ha letteralmente sfiorato il rosso di Maranello e, senza quel terribile impatto in Liguria, sarebbe diventato un pilota del Cavallino per la stagione 2012. Campionato che lo avrebbe visto dividere il box della rossa con Fernando Alonso, andando a formare la coppia più forte e completa dell’allora griglia. Lo stesso polacco, discutendo su questo scenario, ha ammesso come il duo formato con lo spagnolo sarebbe stato molto stuzzicante da vedere ma la sorte purtroppo aveva in mente altri piani per Robert.

“Io e Alonso alla Ferrari? Ho sempre stimato Fernando e lo stimo ancora tantissimo – ha dichiarato Kubica, intervistato da La Gazzetta dello Sport – Quando correvamo in F1 la stima era reciproca. Spesso si dice che per un pilota il compagno di squadra sia il primo avversario da battere. Invece io ho sempre pensato che per vincere devi battere tutti, compreso il tuo compagno di squadra. Battere Fernando con la stessa macchina non sarebbe stato difficile, in ogni caso mi sarebbe piaciuto vivere questa sfida. La pensiamo alla stessa maniera su tante cose e avere due piloti che vanno d’accordo nel box è un vantaggio per un team”.

Kubica poi, continuando a parlare di Ferrari e di Alonso, ha aggiunto: “Potenzialmente saremmo stati una coppia ad alto rischio, ma credo che in realtà avremmo fatto grandi cose assieme. Lo scenario per il futuro doveva essere questo, quando ho avuto l’incidente, perché nel 2012 sarei dovuto andare alla Ferrari dove c’era Fernando. Poi non è avvenuto, perché la vita mi ha servito un altro scenario”.