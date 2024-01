F1 | Red Bull, Perez traccia l’obiettivo per il 2024

Quello che si è concluso a fine novembre allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi non è stato certamente un anno semplice per Sergio Perez. Il messicano infatti ha dovuto fare i conti con prestazioni altalenanti che lo hanno allontanato gara dopo gara dal compagno di squadra Max Verstappen, autentico schiacciasassi in un campionato che lo ha visto monopolizzare la scena conquistando la bellezza di diciannove successi in ventidue appuntamenti.

Eppure il 2023 di Checo era partito nel migliori dei modi, ottenendo due vittorie (Jeddah e Baku) che lasciavano ipotizzare ad un proseguo di stagione importante. Invece Perez è stato protagonista di vari errori che però non lo hanno privato del secondo posto nel Mondiale piloti permettendo così alla Red Bull di ottenere la prima doppietta iridata della propria storia. Ora, in vista della nuova stagione, il messicano ha le idee chiare su ciò che dovrà migliorare per essere al top.

“Principalmente ciò che mi interessa è fare meglio, sono già arrivato secondo – ha dichiarato Perez, citato da Formula1.com – Sono consapevole della sfida che ci attende, dobbiamo sfruttare davvero questo periodo invernale per cercare di iniziare la stagione al meglio ed essere in grado di mantenere quel livello di costanza per tutto il campionato”.