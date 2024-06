F1 | Sainz regala alla Ferrari un podio in un fine settimana non semplice al Red Bull Ring

Formula 1 Sainz GP Austria – Nonostante gli alti e i bassi di un fine settimana non semplice, Carlos Sainz ha ottenuto il terzo posto nell’ultimo Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. L’iberico, dopo una gestione di gara attenta e priva di sbavature, si è regalato il quinto podio della stagione, ottenendo punti importanti per la classifica Piloti e per quella Costruttori. Un epilogo di spessore che alzerà sicuramente il morale della squadra in vista del prossimo appuntamento di Silverstone, tra l’altro in programma tra meno di sette giorni.

Sainz si gode il terzo posto in Austria

“Questa terza posizione è un risultato senz’altro positivo che ci ripaga dopo il difficile inizio di weekend. Ieri abbiamo lavorato sodo per cercare di migliorare la vettura dopo la gara Sprint e in effetti già nelle qualifiche si sono visti dei miglioramenti Oggi in gara non sono mancati i colpi di scena ma credo che abbiamo mostrato un buon passo lottando con le Mercedes per un posto sul podio. Purtroppo dopo l’incidente tra le due macchine in testa non mi è stato possibile tenermi dietro l’altra McLaren, che si è dimostrata molto veloce qui in Austria. Tirando le somme comunque, essere tornati sul podio è senz’altro un buon risultato. Adesso dobbiamo lavorare sodo per tornare a lottare per la vittoria, che deve essere il nostro obiettivo. Appuntamento a Silverstone”.