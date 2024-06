F1 | Ferrari, Vasseur e un week-end in Austria dalle sensazioni contrastanti

F1 Vasseur GP Austria – Sensazioni contrastanti per Frederic Vasseur al termine dell’ultimo Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Se da un lato Carlos Sainz ha ottenuto un podio importante per lui e per la squadra, dall’altra c’è l’insoddisfazione per un week-end comunque non semplice e dove sono state affrontate diverse criticità, soprattutto sul piano tecnico. Qualcosa su cui la squadra dovrà lavorare in vista del prossimo week-end di gara in programma tra sette giorni a Silverstone.

Vasseur e il punto dopo il fine settimana in Austria

“Questo Gran Premio ci lascia sensazioni contrastanti: è positivo essere tornati sul podio con Carlos, che è stato autore di una gara solida e ha portato a casa buoni punti per il campionato, ma non abbiamo fatto risultato con Charles, coinvolto in un incidente al via. Quindi se da un lato non è stato un fine settimana negativo, dall’altro c’è un po’ di frustrazione perché probabilmente avremmo potuto fare un lavoro migliore, soprattutto all’inizio del weekend. Abbiamo compiuto un bel passo avanti rispetto a venerdì ma ancora non basta e dobbiamo continuare a spingere perché vogliamo avere le due vetture in lotta per il massimo dei punti ad ogni gara.

Ancora una volta occorre migliorare il nostro passo in qualifica, perché partire più avanti in griglia quando si lotta con concorrenti così agguerriti significa avere maggiori possibilità di finire davanti anche in gara, condizione di cogliere le opportunità che si presentano e stare lontano dai guai. La gara di oggi, con una lotta così serrata per la prima posizione, i piloti che si spingevano continuamente a vicenda, un vincitore inaspettato e tante battaglie in pista è sicuramente uno spot molto positivo per la popolarità del nostro sport”.