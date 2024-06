F1 | Leclerc, epilogo amaro per un week-end mai in linea con le aspettative

F1 GP Austria Leclerc – Epilogo amaro per Charles Leclerc nell’ultimo Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. A causa di un contatto con Oscar Piastri nelle prime fasi della gara, il monegasco ha finito per danneggiare in maniera importante la propria ala anteriore, aspetto che l’ha costretto al pit stop già alla prima tornata. Scivolato in fondo al gruppo, l’alfiere della Ferrari ha cercato di risalire la classifica fino alla top dieci, non riuscendo però nell’obiettivo. Un episodio negativo, insperato dopo le difficoltà di venerdì e sabato, che di fatto non gli ha permesso di ambire ad un piazzamento in zona punti nella domenica del Red Bull Ring.

Leclerc analizza la domenica del Red Bull Ring

“Purtroppo il mio è stato un weekend da dimenticare, nel quale quasi niente è andato per il verso giusto. Il contatto al primo giro ovviamente ha condizionato la mia gara in maniera irrimediabile. Speravamo in una Safety Car che non è arrivata e abbiamo perso tempo dietro a Lando (Norris) quando avevo le gomme fresche e avrei potuto spingere di più: di conseguenza non siamo riusciti a marcare nemmeno un punto. Oltre ovviamente al podio di Carlos, che porta punti importanti nella classifica Costruttori, l’unico altro aspetto positivo del weekend è il fatto di aver provato differenti configurazioni di assetto permettendo al team di accumulare dati che saranno molto importanti per i prossimi appuntamenti. Domani inizieremo subito a lavorare sodo con l’obiettivo di metterci dietro le spalle questa gara già nel prossimo weekend a Silverstone”.

