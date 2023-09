F1 | Sainz-Leclerc, passo similare a Monza ma espresso in modo diverso [VIDEO]

F1 GP Italia Monza Sainz Leclerc – Intervenuti a Paddock Live al termine dell’ultimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° prova del mondiale 2023 di Formula 1, Matteo Bobbi e Davide Valsecchi hanno analizzato il passo espresso da Charles Leclerc e Carlos Sainz a Monza, precisando come le due Rosse avessero un ritmo simile, soprattutto nella media dei tempi sul giro. Una condizione dettata dall’allineamento dei set-up tra il venerdì e il sabato, come d’altronde è stato ammesso dallo stesso Leclerc nella conferenza stampa post qualifica.

L’unica differenza, se così possiamo chiamarla, riguardava la gestione gomme tra i due nelle varie fasi dello stint di gara. Sainz, infatti, riusciva ad essere più efficace subito dopo il pit stop con gomme “fresche”, mentre Leclerc si è sempre rivelato più forte con gomme più usate, anche grazie alla possibilità di una migliore gestione. Una situazione che ha portato i due a confrontarsi con una battaglia dura, ma corretta, nelle ultime tre tornate del GP.

Prossimo appuntamento tra due settimane a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore, prima tappa del tour de force che porterà le squadre prima in Asia (Giappone) e poi in America (Stati Uniti, Brasile, Messico, Las Vegas) e in medio-oriente (Qatar e Abu Dhabi).