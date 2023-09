Formula 1 | Haas, Steiner amareggiato dopo l’ultimo round di Monza

Formula 1 GP Italia Haas Steiner – Tramite le colonne del sito ufficiale della squadra, Guenther Steiner ha espresso tutto il proprio malcontento per la performance mostrata dalla Haas a Monza, teatro dell’ultimo Gran Premio d’Italia, precisando come i piloti abbiano fatto il possibile con il potenziale a propria disposizione.

Nonostante il lavoro portato avanti tra le libere del venerdì e quelle del sabato, la VF-23 non è mai riuscita a mostrare un passo degno di nota, soffrendo inoltre il maniera molto accettata il consumo delle mescole. Un mix di problematiche, emerse fin dalla prima tornata della corsa di domenica, che di fatto non ha permesso a Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen di fare meglio della 17° e 18° posizione sotto la bandiera a scacchi.

“Non c’è molto da dire su questo Gran Premio d’Italia a Monza”, ha affermato il Team Principal della Haas. “La vettura non è stata abbastanza veloce e abbiamo raccolto ciò che potevamo. Cerchiamo sempre di fare del nostro meglio, ma se la monoposto non ha le giuste performance non puoi competere”.