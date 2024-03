F1 | Sainz e Leclerc regalano alla Ferrari una clamorosa doppietta: gli highlights della gara in Australia [VIDEO]

F1 GP Australia – Vi riportiamo gli highlights dell’ultimo Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Al termine di una gara gestita alla perfezione, fin dalla seconda tornata, Carlos Sainz è riuscito ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio davanti al compagno di squadra Charles Leclerc e alla McLaren di Lando Norris.

Un risultato storico per la Rossa che mancava dal Gran Premio del Bahrain andato in scena nel 2022. Lo spagnolo, veloce con tutti i set di gomme, ha gestito al meglio il fisico e la vettura, ottenendo punti imperanti dopo il clamoroso forfait di Jeddah a causa dell’intervento chirurgico all’appendice.

Un primato che consente alla Rossa di avvicinarsi al binomio Max Verstappen-Red Bull nelle classifiche del mondiale Piloti e Costruttori. L’olandese, ricordiamo, a causa di un problema ai freni non ha potuto completare le 58 tornate di gara sul tracciato dell’Albert Park. Un passaggio a vuoto che non avveniva da due anni e che ha bloccato una striscia di nove primati di fila.

Quarto posto per Oscar Piastri, stabilmente in lotta per le posizioni sul podio, seguito da Sergio Perez, Fernando Alonso, Lance Stroll e Yuki Tsunoda. Gli ultimi due piazzamenti in zona punti sono andati invece a Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen. Costretto al ritiro Lewis Hamilton.

Appuntamento tra due settimane a Suzuka per il Gran Premio del Giappone, prima tappa di una doppietta asiatica che comprenderà anche il ritorno della Cina all’interno del calendario mondiale di Formula 1.