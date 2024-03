F1 | Sainz, vittoria e “Driver of the Day” a Melbourne

F1 GP Australia Sainz – Carlos Sainz è stato eletto dagli appassionati il “Driver of the Day” dell’ultimo Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Al termine di una gara di assoluto livello, la spagnolo è riuscito ad aggiudicarsi il terzo primato della carriera, garantendo a se stesso e alla Rossa la prima affermazione di una stagione fin qui ricca di alti e bassi, a causa dell’intervento all’appendice che l’ha costretto al forfait a Jeddah. Lo spagnolo, veloce e costante per l’intera durata della gara, si è lasciato alle spalle l’altra Ferrari di Charles Leclerc e la McLaren di Lando Norris, bravo ad imporsi sul compagno di squadra Oscar Piastri.

Una vera e propria alba Rossa che ha permesso alla Scuderia del Cavallino di tornare ad occupare i primi due gradini del podio a circa due anni di distanza dall’ultima volta, avvenuta nel GP del Bahrain del 2022. Adesso per l’iberico un periodo di riposo, assolutamente meritato, prima di volare in Giappone per il quarto appuntamento di un mondiale che, Red Bull a parte, potrebbe offrire tanti spunti interessanti anche in ottica futura.