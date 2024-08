Formula 1 | McLaren, quante novità nel venerdì di Zandvoort! L’analisi [VIDEO]

Formula 1 McLaren GP Olanda – Tempo di novità in casa McLaren nel venerdì di attività a Zandvoort, sede del prossimo Gran Premio d’Olanda di Formula 1. Nelle prime prove libere di questa mattina, Matteo Bobbi ha analizzato le nuove soluzioni presentate sulla MCL38 dallo staff tecnico diretto da Peter Prodromou e Rob Marshall, evidenziando come la squadra abbia cercato di perfezionare quanto già introdotto a Miami.

Un pacchetto corposo, che riguarda varie aree della monoposto e mira a garantire quello step necessario per agganciare la Red Bull nel campionato Costruttori. McLaren, come sappiamo, sembra aver assimilato al meglio le novità presentate sulla vettura e nelle prove libere odierne è apparsa veloce sia sul giro secco che sul passo gara. Indicazioni importanti che pongono Lando Norris e Oscar Piastri tra i favoriti per il prosieguo di questo fine settimana in terra olandese. Appuntamento alle 12:30 di domani per la terza e ultima sessione di attività a Zandvoort.