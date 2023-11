F1 | Ferrari, Vigna: recenti miglioramenti una spinta per la prossima stagione

Il 2023 non si è rivelato un anno ricco di soddisfazioni in casa Ferrari, anzi. La scuderia del Cavallino ha riscontrato diverse difficoltà lato Formula 1. La squadra di Maranello, da quest’anno capitanata da Frederic Vasseur che ha sostituito Mattia Binotto, non è mai riuscita a lottare per il vertice eccezion fatta per l’appuntamento di Singapore dove è salita sul gradino più alto del podio con Carlos Sainz.

Un successo, quello ottenuto dallo spagnolo sul tracciato cittadino di Marina Bay, unito ai recenti risultati, che fanno guardare con ottimismo alla prossima stagione come sottolineato da Benedetto Vigna. Il CEO del Cavallino, in una recente call con gli azionisti, ha discusso anche della situazione legata al mondo del Circus, dove ci si aspetta che la Rossa possa continuare a progredire per accorciare il ritardo dalla vetta. Lo stesso Vigna, come riferito in tempi non sospetti anche da Vasseur, ha riferito che la squadra sta affrontando un processo di rafforzamento.

“I recenti podi e miglioramenti fatti ci danno la spinta per prepararci alla prossima stagione – ha dichiarato Vigna, citato dall’Ansa- Dobbiamo continuare a migliorare e recuperare il gap tecnico”.

L’amministratore delegato di Maranello, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Da un lato stiamo rafforzando la squadra sotto la guida di Fred Vasseur, dall’altro stiamo ampliando la nostra infrastruttura di produzione per le corse, che ci garantirà una maggiore velocità di sviluppo e qualità”.

