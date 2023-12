Ferrari – Carlos Sainz vuole avere chiarezza sul suo futuro in Formula 1 prima dell’inizio della stagione 2024. Ricordiamo che il prossimo anno infatti scadrà il contratto che lega lo spagnolo alla Ferrari. Se da un lato Charles Leclerc sa di avere dalla sua un contratto pluriennale, dall’altro Sainz non ha tutte queste certezze che spera si chiariranno durante l’inverno in modo da iniziare la nuova stagione senza pensieri.

“Il mio obiettivo è iniziare il 2024 sapendo dove correrò nel 2025 -ha dichiarato Sainz durante un evento di sponsorizzazione a Madrid- non vorrei iniziare la stagione senza conoscere la mia prossima destinazione. La mia priorità è rimanere in Ferrari ancora per molti anni. Sono molto contento, entrambe le parti sono molto contente e l’obiettivo è continuare, ma dobbiamo metterci d’accordo e abbiamo questi tre mesi fino alla prossima gara per raggiungere quell’accordo. Ovviamente voglio rinnovare e vorrei rinnovare per più di un anno, non solo due. Conoscete le mie intenzioni e sinceramente mi sento perfettamente valorizzato da Fred (Vasseur, ndr) e da tutta la famiglia Ferrari in generale, mi sento amato. Pertanto, rinnoverò se mi sentirò così e sentirò di essere apprezzato. Questo, come pilota, è la priorità principale. Sono convinto che, se entrambi lo vorremo, raggiungeremo un accordo su una durata che mi soddisferà”.