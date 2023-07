F1 | Ricciardo: “Entusiasta di tornare in pista con la famiglia Red Bull”

Daniel Ricciardo AlphaTauri – E’ di poco fa l’ufficialità del licenziamento di Nyck de Vries da AlphaTauri con effetto immediato. Il pilota olandese, sarà sostituito da Daniel Ricciardo già dal Gran Premio d’Ungheria che si disputerà la prossima settimana. A convincere Red Bull a prendere questa decisione, è stata la buona performance mostrata oggi da Ricciardo nel test Pirelli in programma a Silverstone.

“Sono entusiasta di essere tornato in pista con la famiglia Red Bull!”, ha confermato il nuovo pilota AlphaTauri.

“È bello vedere che Daniel non ha perso la sua forma mentre era lontano dalle corse e che i passi avanti che ha fatto nelle sue sessioni al simulatore si traducono in pista. I suoi tempi durante il test Pirelli sono stati estremamente competitivi. È stata una guida davvero impressionante e siamo entusiasti di vedere cosa porterà il resto della stagione per Daniel in prestito alla Scuderia AlphaTauri”.