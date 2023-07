F1 | Macron dà il via libera al ritorno del GP di Francia

Il nuovo capo del circuito “Paul Ricard”, Jean Alesi, ha ammesso che l’evento (cancellato dal calendario di Formula 1), non ha avuto il pieno sostegno da parte del Presidente Emmanuel Macron.

“I presidenti di altri paesi sono onorati di avere l’evento sul loro territorio -ha detto l’ex pilota della Ferrari- ma penso che lui abbia altre priorità”.

Allo stesso tempo, il CEO della F1, Stefano Domenicali, ha dichiarato di essere aperto a colloqui ai massimi livelli.

“Se il presidente Macron vuole parlare, io ci sarò”, ha detto a L’Equipe.

Il quotidiano Nice-Matin riporta che Macron ha effettivamente aperto la porta alla rinascita di un Gran Premio in Francia. Secondo quanto riferito, lo ha fatto dando potere alla figura principale dietro l’evento del Paul Ricard, Christian Estrosi, che funge anche da sindaco di Nizza. Si ritiene infatti che siano iniziate le trattative per un circuito cittadino sulla Costa Azzurra entro il 2025, dopo che Estrosi ha scritto a Macron una lettera e il presidente francese ha convenuto che la F1 è:

“Una questione di attrattiva per il nostro paese che deve essere in grado, come gli altri grandi eventi sportivi internazionali che organizza ogni anno, di riconnettersi con la Formula 1 per il piacere di tutti”, ha aggiunto la lettera. È una sfida di attrattività per il nostro Paese, di influenza della nostra industria automobilistica e di innovazione per sostenere la decarbonizzazione di questo settore”.

Macron ha quindi affidato a Estrosi “una missione” insieme al capo della federazione automobilistica francese Nicolas Deschaux, per “studiare le diverse opzioni di localizzazione possibili sul territorio nazionale”.