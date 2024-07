F1 | Sainz: “Comprendo la decisione della Ferrari”

Carlos Sainz ha ammesso che decidere la sua prossima mossa in Formula 1 non è del tutto facile. Il pilota spagnolo, intervistato da GQ Spagna, ha dichiarato che inizialmente è rimasto sconvolto per essere stato escluso dai piani della Ferrari per il futuro ma che con il senno di poi, comprende i motivi.

“L’opportunità di ingaggiare un sette volte campione del mondo e tutto ciò che può comportare è attraente per la squadra. Ecco perché, quando ho riflettuto, non mi ha fatto così male. Se qualcuno deve sostituirmi, preferirei che fosse lui”.

Con questo però lo spagnolo non vuole dire che Lewis Hamilton sia migliore di lui:

“Onestamente, non credo. Tuttavia, se si ponesse questa domanda agli altri 18 piloti, risponderebbero allo stesso modo”.

Secondo voci di paddock, i team con cui sta attualmente negoziando Sainz e alcuni dei piloti che aspettano la sua decisione, stanno diventando impazienti per il fatto che il processo stia richiedendo così tanto tempo. Recenti indiscrezioni suggeriscono che il boss della Williams James Vowles, ad esempio, non sia disposto ad aspettare oltre per Sainz.

“La Williams è una squadra super emblematica in Formula 1 -continua Sainz- sì, è una delle poche squadre in cui non sono ancora stato, come la Red Bull Racing e Mercedes, ci sono due o tre squadre per le quali non ho gareggiato e in cui potrei andare in futuro, non so quando ad essere onesto. Il futuro sembra essere ancora abbastanza incerto, quindi nemmeno io lo so, per darvi un’idea. Quello che so è che sono stato in cinque squadre diverse in questi dieci anni, e ho ottimi ricordi di ogni squadra in cui sono stato e so che se domani si presenterà l’opportunità di tornare in una di queste squadre, lo potrò fare”.

Uno di questi team è Alpine, ex Renault, che ha fatto a Sainz una solida offerta per il 2025 e oltre, mentre sembra sempre più lontana l’ipotesi Sauber-Audi. Lo spagnolo ammette che è così difficile prendere la sua decisione perché i team più competitivi possono forse offrirgli solo contratti più brevi, mentre i progetti ambiziosi che attualmente sono meno competitivi possono offrire contratti più lunghi.

“Direi che entrambe le cose sono ugualmente importanti: avere una macchina competitiva il prima possibile e trovare un progetto che mi dia la stabilità e la motivazione per vedere che ha il potenziale per me per portare quella squadra a diventare campione del mondo un giorno. Sto cercando di trovare l’equilibrio tra entrambi gli scenari, ed è per questo che non è facile, perché è una decisione molto importante per la mia carriera sportiva, per il mio futuro, ed è per questo che la decisione sta richiedendo così tanto tempo, tenendo conto anche del fatto che le cose cambiano ogni giorno”.