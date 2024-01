Le numerose vittorie e campionati del mondo che hanno visto protagonista la Red Bull negli ultimi quindici anni portano senza ombra di dubbio la firma indelebile di Adrian Newey. L’ingegnere inglese è stato tra i protagonisti dell’ingresso della squadra anglo-austriaca in Formula 1 fin dagli albori, portandola fino al tetto del mondo.

Sull’importanza e incidenza dello stesso Newey in Red Bull ne ha discusso Pierre Waché, con il francese attuale direttore tecnico della squadra anglo-austriaca che ha ammesso come la figura del papà delle RB sia insostituibile. Al tempo stesso Wache ha parlato anche del lato umano dello stesso Newey, sottolineando l’approccio umile nel rapportarsi con gli altri membri del team.

“È insostituibile, sì non puoi sostituirlo! – ha dichiarato Waché, intervistato da Motorsport.com – Quotidianamente non fa parte del nostro processo. Viene in maniera defilata e cerca di aiutarci o sfidarci su diversi aspetti del team: potrebbe essere la progettazione meccanica, l’aerodinamica o la dinamica del veicolo”.

Waché continuando a parlare di Newey ne ha evidenziato un aspetto: “È una persona molto intelligente e ha una mentalità ancora molto aperta. Le persone che hanno molto successo normalmente pensano che la loro idea sia il migliore, ma per lui non è così. Ha una mentalità molto aperta. Penso che lavori così: come mentore e come sfida per noi stessi”.